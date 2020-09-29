SİHA ve İHA'lar TCG Anadolu'dan kalkacak

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle iki ülke neredeyse savaşın eşiğine geldi. Yer yer sürtüşmelerin olduğu bölgede uçak gemilerinin önemi de bir kez daha ortaya çıktı.

Türkiye'nin Türkiye'nin yarı uçak gemisi sayılan yerli ve milli gemisi TCG Anadolu için yeni bir yaklaşım ortaya atıldı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'ya Katapult (fırlatma) ve yakalama sistemleri üzerine çalışıldığını belirtirek, SİHA’ların iniş kalkış yapabileceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Seçluk Bayraktar ile temas halinde olduklarını belirten Demir, hazırlanan sistemin 2021'in ortalarına sarkabileceğini söyledi.