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Gündem SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin cenaze programı belli oldu
Gündem

SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin cenaze programı belli oldu

Kazada hayatını kaybeden SİHA takım lideri uçak mühendisi Tarık Kesekçi yarın Nevşehir'de toprağa verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 21:12:00 -
SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin cenaze programı belli oldu

Bursa-İzmir otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesekçi’nin yarın Nevşehir’de toprağa verileceği öğrenildi.

Baykar Savunma Sanayi Şirketinde İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi olan Tarık Kesekçi'nin cenaze namazı yarın öğle namazından sonra Nevşehir Merkez Uzer Camii’nden kaldırılacak.

Cenaze namazına, Bayraktar T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile çalışma arkadaşlarının da katılması bekleniyor.

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