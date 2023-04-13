SİHA Sezgin'in HDP sözleri gündemde: Ne yaparsak dostlarımızla beraber yapacağız bize güvenin!

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından seçimlerde aday çıkarmayacağını açıklayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi üzerine terör örgütü PKK'dan da peş peşe açıklamalar geldi. PKK elebaşları Mustafa Karasu, Murat Karayılan ve Sabri Ok Yedili Masa'ya destek mesajları gönderdi.

HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iki yıl önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Tanrıkulu, katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'nun sık sık dillendirdiği 'Dostlarımızla ittifak olacağız' söyleminin özenle seçilmiş bir kavram olduğunu söylemişti.

"Ne yaparsak beraber yapacağız bize güvenin"

"Genel başkanımız 'dostlarımız' derken sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi 'Millet İttifakı' derdi. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır" diyen Tanrıkulu, HDP'ye seslenerek "Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" açıklamasında bulunmuştu.