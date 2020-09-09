  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Operasyonun detayları ortaya çıktı
Aktüel

SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Operasyonun detayları ortaya çıktı

Tunceli Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda kırmızı ve gri listede aranan 2 PKK'lı terörist etkisiz imha edildi. Öldürülen teröristlerin SİHA korkusu nedeniyle yanlarında şemsiye taşıdığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:23:00 -
SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Operasyonun detayları ortaya çıktı

"Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu" kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında emniyet, jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla kırmızı ve gri listede aranan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Düzenlenen operasyonun detayları da ortaya çıktı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, kırmızı listede 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü TKP/ML-TİKKO’nun sözde siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan ile gri listede 500 bin lira ödülle aranan "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi. Teröristlerin yanında SİHA'lardan gizlenmek için şemsiye taşıdıkları öğrenildi.

Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, 2 şarjör, güneş paneli, 45 pil, SİHA’lardan gizlenmek için 4 şemsiye, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzemesi ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Azerbaycan anlaşması sonrası Rusya'da SİHA paniği
Gündem

Türkiye-Azerbaycan anlaşması sonrası Rusya'da SİHA paniği

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Şube Müdürü Dr. Cavid Veliyev, Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA alması durumunda Ermenistan'a..
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 7 çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı