SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Operasyonun detayları ortaya çıktı

"Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu" kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında emniyet, jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla kırmızı ve gri listede aranan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Düzenlenen operasyonun detayları da ortaya çıktı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, kırmızı listede 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü TKP/ML-TİKKO’nun sözde siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan ile gri listede 500 bin lira ödülle aranan "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi. Teröristlerin yanında SİHA'lardan gizlenmek için şemsiye taşıdıkları öğrenildi.

Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, 2 şarjör, güneş paneli, 45 pil, SİHA’lardan gizlenmek için 4 şemsiye, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzemesi ele geçirildi.