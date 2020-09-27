SİHA desteği Türkiye'den! Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Ermenistan'ın sabah saatlerinde düzenlediği saldırılara karşılık veren Azerbaycan'ın Ermeni hedeflerini yerle bir ettiği anlar yayınlandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Ermenistan tarafından düzenlenen saldırılara karşılık düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan'dan SİHA'lı saldırı
Azerbaycan, saat 06.00 sıralarında Ermenistan tarafından başlatılan saldırılara karşılık verdi. Hava saldırısında bulunan Azerbaycan'ın SİHA desteğini Türkiye'den aldığı iddia edilirken, düzenlenen saldırılar sonucu Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi.
İşgal altındaki köyler Azerbaycan kontrolüne geçti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırıları sonucu Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerinde sivil yaralı ve can kayıplarının yaşandığını belirtirken, açıklamalarda bulunan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov da uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.