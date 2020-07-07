Sigortası olmayan ev kadınlarının borçlanma imkanı var mı?

¥ Soru: Hiç sigortası olmayan ve 25 yıl evli kalan kadınların yurtdışı borçlanmasında olduğu gibi para ödeyerek sigorta hizmeti kazanma yoluyla emekli olması hakkında yasa çıkacaktı. Böyle bir yasa çıktı mı? Salih K.

¥ Cevap: Sigortalı olduktan sonra doğum yapan ve bu dönemde sigorta prim ödemesi bulunmayan kadınlar üç doğuma kadar toplamda 6 yıl için borçlanma imkanına sahip. Bu yolla en az üç doğum yapmış kadın 2160 gün hizmet kazanabiliyor. Yine yurtdışında çalışan veya ikamet eden kadınların da bu süreleri borçlanma hakkı bulunuyor. Ancak 25 yıl evli kalan kadınlara borçlanma hakkı verileceği bugüne kadar ifade edilmedi. Mevcut yasada bu yönde bir düzenleme de bulunmuyor. Ancak 65 yaşını tamamlamış kişiler erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın sosyal güvencelerinin bulunmaması, gelirinin de olmaması ya da asgari ücretin netinin üçte birinden az olması şartıyla 65 yaş maaşından yararlanabiliyor.