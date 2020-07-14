Sigortalı çalışanın malullük aylığı kesilir mi?

¥ Soru: Ben iki sene önce malulen emekli oldum. SSK’lı çalışacağım bir iş buldum. SSK’lı çalışmam halinde maaşıma zarar gelir mi? Yaşar S.

¥ Cevap: SSK statüsünden malulen emekli olanın SSK’lı çalışması halinde malullük maaşı kesilir. Yine Bağ-Kur statüsünden malulen emekli olanın vergi mükellefi ya da şirket ortağı olması halinde malullük maaşı kesilir. Ancak ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortası başlayıp SSK statüsünden malulen emekli olanın vergi mükellefi ya da şirket ortağı olması halinde maaşı kesilmez. Yine ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortası başlayıp Bağ-Kur statüsünden malulen emekli olanın SSK’lı çalışması halinde de maaşı kesilmez. Bazen engelli şartlarından emekli olanlar kendini malulen emekli olmuş zannediyor. Vergi indirim belgesi alarak SSK statüsünden emekli olanlarla SGK Sağlık Kurulu tarafından engellilik tespiti yapılarak emekli olan engelliler malul emeklisi değildir. Bunlar kolay şartla emekli edilen engellilerdir. Yani normal emeklilerden farkı yoktur. Bu durumda bulunanlar SSK’lı olarak çalışsa da vergi mükellefi ya da şirket ortağı olsa da maaşı kesilmez. Engelli şartlarından SSK emeklisi olan ve SSK’lı çalışan işçi için işvereninin destek primine tabi bildirge vermesi gerekir. Aksi halde maaş kesilir ki bu uygulama normal emekliler için de geçerlidir.