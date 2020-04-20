Sigortalı bir işe girersem babamdan aldığım aylık kesilir mi?

4/a ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim? Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (ssk) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (ssk) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz

Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

4/b’den (Bağ-kur) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre dul-yetim aylığı kimlere hangi oranda bağlanır?

Eş karı ve koca) ve çocuklar ile ana ve baba olarak belirlenmiştir.

Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir;

*Eş : %75

*Çalışan ya da emekli aylığı alan eş : %50

*Eş, 1 yetim : %60 %30

*Eş, 2 yetim : %50 %25, %25

*Tek yetim : %50

*2 yetim : %40, %40

30- Emekli Sandığı emeklisi bir bayanım. Ölen annem/babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız. Ancak yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

Emekli Sandığından yetim aylığı alan annem, vefat etti. Ne yapmalıyım?

Vefat eden annenizin ölüm tarihini nüfusa işleterek, bir dilekçe ile bu durumu kurumumuza bildirmeniz gerekmektedir.