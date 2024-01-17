"Sigortalar atmadan" yaptırın! Poliçesi olmayan tehlikede

Günümüz iş dünyası, hızla gelişen dijital teknolojilerle birlikte yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda giderek karmaşıklaşan siber risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Şirketler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımıyla birlikte, siber saldırılar, veri ihlalleri ve diğer dijital tehditlerle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Generali Sigorta, şirketlerin siber risklere karşı neler yapması ve korunması gerektiğine dair bilgileri paylaştı.

Siber Sigorta poliçesi edinme

Şirketler, siber sigorta poliçeleri aracılığıyla siber risklere karşı korunabilirler. Bu poliçeler, veri ihlalleri, fidye yazılım saldırıları, hizmet kesintileri ve diğer siber tehditlere karşı maddi ve maddi olmayan zararları kapsayabilir. Siber sigorta poliçeleri, çeşitli dijital tehditlere karşı koruma sağlar. Bu tehditler arasında veri ihlalleri, fidye yazılımlar, zararlı yazılımlar, iş kesintileri, itibar kayıpları ve benzeri olaylar yer alabilir.

Risk Değerlendirmesi

Şirketler, siber güvenlik konusunda bir risk değerlendirmesi yaparak organizasyonlarının ne tür tehditlere maruz kaldığını belirlemelidir. Bu, doğru bir siber sigorta poliçesi seçiminde yardımcı olabilir.

Politika Detaylarını İnceleme: Şirketler, siber sigorta poliçelerini dikkatlice incelemeli ve hangi tür tehditleri kapsadığını, poliçe limitlerini ve özel koşulları anlamalıdır. Her şirketin ihtiyaçları farklı olduğundan, poliçe detaylarına uygun bir şekilde uyarlanmalıdır.

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Güvenlik Standartlarına Uyum: Güvenlik standartlarına uyum, bir organizasyonun siber güvenlik politika ve uygulamalarını belirli bir standart veya regülasyona uygun hale getirme sürecidir. Bu standartlar, genellikle sektöre özgüdür ve organizasyonların bilgi güvenliği, veri koruma ve siber risk yönetimi konularında belirli bir düzeyde uyum sağlamalarını amaçlar.

Bilinçli Personel Eğitimi: Şirket içindeki personel, siber güvenlik konularında bilinçli olmalı ve temel güvenlik protokollerine uymalıdır. Bu, siber risklerin minimize edilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel zararları azaltabilir.

Güvenlik İncelmesi ve İyileştirmeler: Şirketler, düzenli olarak güvenlik incelemeleri yapmalı ve var olan güvenlik önlemlerini güncellemelidir. Bu, siber saldırılara karşı direnci artırabilir ve sigorta taleplerinde olumlu bir etki bırakabilir.

Olası Zarar Senaryolarını İnceleme: Şirketler, olası zarar senaryolarını inceleyerek hangi tür tehditlere karşı sigortalanmaları gerektiğini belirlemelidir. Bu, siber sigorta poliçesinin doğru şekilde uyarlanmasına yardımcı olabilir.