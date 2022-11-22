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Ekonomi Sigortadan önce yapılan doğumlar için borçlanma yapılamaz mı?
Ekonomi

Sigortadan önce yapılan doğumlar için borçlanma yapılamaz mı?

Merak edilen Sigortadan önce yapılan doğumlar için borçlanma yapılamaz mı? sorusunun cevabi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 11:39:00 -
Sigortadan önce yapılan doğumlar için borçlanma yapılamaz mı?

Soru: Ben size eşimle ilgili bir soru sormak istiyorum. Eşimin, 1992 yılı mart ayından itibaren 2000 yılı sonuna kadar 8 sene 1 ay Bağ-Kur primi ödemesi var. 2002 yılında ise 60 gün SSK primi ödemesi bulunuyor. Eşim doğum borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayarak emekli olabilir mi? Cemil G.

Cevap: Verdiğiniz bilgilere göre eşinizin ilk defa sigortalı olduğu tarih 1992 yılı Mart ayı. Mevcut yasaya göre eşiniz 2000 yılından sonra doğrum yapmışsa bu doğum için borçlanma yapabilir. 1992/Mart-2000/Aralık dönemi primi tam yattığı için bu dönemler için borçlanma yapamaz. Eşinizin 1992/Mart öncesi doğumu varsa bu doğum da sigorta öncesi olduğu için borçlanılmaz.

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