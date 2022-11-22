Sigortadan önce yapılan doğumlar için borçlanma yapılamaz mı?

Soru: Ben size eşimle ilgili bir soru sormak istiyorum. Eşimin, 1992 yılı mart ayından itibaren 2000 yılı sonuna kadar 8 sene 1 ay Bağ-Kur primi ödemesi var. 2002 yılında ise 60 gün SSK primi ödemesi bulunuyor. Eşim doğum borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayarak emekli olabilir mi? Cemil G.

Cevap: Verdiğiniz bilgilere göre eşinizin ilk defa sigortalı olduğu tarih 1992 yılı Mart ayı. Mevcut yasaya göre eşiniz 2000 yılından sonra doğrum yapmışsa bu doğum için borçlanma yapabilir. 1992/Mart-2000/Aralık dönemi primi tam yattığı için bu dönemler için borçlanma yapamaz. Eşinizin 1992/Mart öncesi doğumu varsa bu doğum da sigorta öncesi olduğu için borçlanılmaz.