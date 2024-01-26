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Otomotiv Sigortada ek teminatlara dikkat! Elektriklide kasko böyle yapılıyor
Otomotiv

Sigortada ek teminatlara dikkat! Elektriklide kasko böyle yapılıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-26 12:30:00 - 2024-01-26 12:45:15
Sigortada ek teminatlara dikkat! Elektriklide kasko böyle yapılıyor

Elektrikli aracınızın kaskosunun nasıl yapıldığını ve neleri kapsadığını tam olarak biliyor musunuz?

Ülkemizde, sayısı her geçen gün artan elektrikli araçlar 60 bin adede, şarj istasyonları ise 4 bin 500 adede kadar yaklaşırken sigorta sektöründe de yeni ürünlere ihtiyaç duyuluyor. Elektrikli araçların kaskosu, diğer araçların kaskosundan farklı olarak arıza durumunda yüksek maliyet riski barındıran unsurları teminat altına alıyor.

Elektrikli araca sahip olan tüketicilerin poliçelerine dikkat etmesi gerektiğini aktaran Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz: “Elektrikli otomobillerin fosil yakıtla çalışanlara göre farkı, elektrik sistemiyle çalışan batarya ve motor donanımları. Bunların teminat altına alınması oldukça önemli. 2030 yılında Türkiye’deki elektrikli araç sayısının ortalama 1 milyona ulaşacağı öngörülüyor." dedi.

Sigortada esneklik


Köz şöyle devam etti: " Çevreye duyarlı elektrikli araçları güvence altına alarak sürdürülebilirlik denkleminde sigorta sektörü de pay sahibi oluyor. Sürdürülebilirlik adına alınan kararlar sigorta sektörüne de esneklik kazandırıyor.”

Elektrikli araç satışlarının artışıyla sigorta ürünlerinde de yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan halen birçok Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası’nda elektrikli araçlara özel şartlar bulunmazken, bazı poliçelerde bu araçlara özel teminatların da sunulduğu Sigortambir tarafından hatırlatıldı.

2035 yılında dünyada satılan her 2 otomobilden 1’inin elektrikli olması tüm otomotiv sektörü tarafından hedeflenirken, günümüzde Türkiye’de elektrikli araç sayılarında da artış görülmeye başlandı.
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Neler uygulanıyor?

Bazı sigorta şirketleri tarafından Elektrikli Araç Kaskosu ürününün sunulduğunu ifade eden Köz, “Ek teminatlarla artık elektrikli araçlara özel olarak muafiyetsiz batarya teminatı, şarjsız kalma durumlarına karşı mobil şarj hizmeti ve yol yardımı, araca ait şarj ekipmanları teminatı, yanlış şarj dolumlarına karşı teminatlar sunulabiliyor. Elektrikli araç Kasko ve Trafik Sigortası yaptırırken ek teminatların detaylarına dikkat etmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz.” dedi.

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