Sigortacılıkta yeni dönem geliyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, gelişmiş sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin işlem maliyetlerini azaltarak, likidite yaratarak ve yatırımda ölçek ekonomilerini kolaylaştırarak finansal sistemin verimliliğini artırmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, kaynakları verimli şekilde dağıtmak, riski yönetmek ve uzun vadeli hane halkı tasarruflarını teşvik etmek için sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin mali açıdan sağlam bir temelde çalışmasının çok önemli olduğunu belirten Şimşek, sistemin istikrarlı ve güvenilir bir şekilde işletilmesini sağlamak için de etkin bir finansal sektör politikası ve kurumsal çerçeve gerektiğini bildirdi.

Şimşek, Hazine Müsteşarlığınca, sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerinin daha verimli, etkin ve öngörülebilir olmasını sağlamak ve kamuyu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörleri Gözetim ve Denetim Politika Belgesi”nin hazırlanacağını ve kamuoyuna duyurulacağını kaydetti. Söz konusu politika belgesinin, Hazine Müsteşarlığının sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin geliştirilmesine ilişkin hedef ve önceliklerini somut program ve eylemlerle hayata geçirmesini sağlayacak bir yol haritası niteliğinde olacağını anlatan Şimşek, kamu otoritesinin sektöre bakış açısını ve yaklaşımını ortaya koyan bu belgenin dinamik bir yapı taşıyacağını dile getirdi.