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Ekonomi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel alacak
Ekonomi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre açıktan personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 16:40:00 -
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “2 Avukat”, “7 Memur”, “4 Sekreter”, “4 Hizmetli” ve “ 4 Şoför” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır. Giriş sınavı; “Avukat”, “Memur”, “Sekreter” ve “Hizmetli” kadroları için sözlü sınav şeklinde, “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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