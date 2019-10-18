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Sigortacılık sektörüne çatı kuruluş kuruldu

Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütecek Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu.

18 Ekim 2019 Cuma 09:55
Sigortacılık sektörüne çatı kuruluş kuruldu

Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurularak, görev yetki ve sorumlulukları belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun merkezi İstanbul'da olacak.

Kurum, sigortacılık ve özel emeklilik için mevzuat hazırlayacak, uygulayacak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izleyip yönlendirecek. Bireysel emeklilik, tarım ve afet sigortaları gibi konular kurumun yetkisi altında düzenlenecek ve denetlenecek.

Sigortalıların ve katılımcıların korunması konusunda tedbirler alarak bu önlemleri ilgili kuruluşlara uygulatabilecek olan Kurum, sigorta şirketleri ve özel emeklilik şirketlerini inceleme, denetleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütebilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sigortacılık, özel emeklilik ve diğer mali piyasalarda alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunabilecek.

Kurum, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu adı altında üst kurula sahip olacak. Kurul, biri başkan, diğeri ikinci başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 5 üyeden oluşacak. Kurul başkanı, Kurum'un da başkanı olacak.

Kurul en az iki haftada bir olmak üzere gerekli hallerde toplanacak, en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine haiz sigortacılık uzman ve yardımcıları çalışabilecek. Kurumda, çeşitli kadro, sınıf, unvan ve dereceye sahip 357 personel istihdam edilecek.

Kurum, sektörde yaşanan önemli gelişmelere ve sektör göstergelerine dair 6 ayda bir rapor yayımlayacak.

Bu arada, söz konusu kararnameyle Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı da kapatıldı.

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 09:55
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  3. Resmi Gazete
  4. sigortacılık
  5. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  6. Anadolu Ajansı

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