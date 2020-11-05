Sigorta primlerine af var mı? Bağkur, SGK, vergi affı var mı?

AK Parti’nin yeniden yapılandırmaya ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmeye devam ediliyor. Kanun teklifine göre, SGK sigorta primleri, emeklilik ödemeleri, işsizlik sigortası prim borçları, sosyal güvenlik destek prim ödemesi, isteğe bağlı sigorta borçları, Bağ-Kur prim ödemeleri ile GSS genel sağlık sigortası primlerinin yanında vergi borçları, trafik ve köprü cezaları ile gecikme cezaları gecikme zammı başta olmak üzere devlete olan borçlar yeniden yapılandırılacak.

Yeniden yapılandırma ne zaman başlayacak?

Yeniden yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? Sorusu da yeniden yapılandırmaya başvuracaklar tartından merak ediliyor. Yeniden yapılandırma şartı nedir, yeniden yapılandırma hangi tarihleri kapsayacak? Soruları da yine merak edilen konular arasında. Yapılandırmada dikkate alınacak tarih, 31 Ağustos 2020 tarihi. Bu tarihe kadar olan borçlar yapılandırma kapsamında olacak. Borçlarını yapılandırmak isteyenler, kanun çıktıktan sonra, sene sonuna kadar yapılandırmaya başvurarak, yapılandırma gerçekleştirilecek.

Yapılandırma nasıl olacak?

Yapılandırma başvurusunda bulunacaklar yapılandırdıkları borçları nasıl ödeyecek? Yapılandırma başvurusunda bulunacakların önünde iki seçenek olacak. Birinci seçenek, diğeri borcunu taksitlendirme imkanı. Borcunuzu, 2021’nin şubat ayına kadar peşin ödemeyi tercih ederseniz asıl borcunuzun, yani anaparanın, tamamını yatırmanız halinde gecikme faizi ve cezaların yüzde 90’ını silinecek. Borcunuzun tamamını 2021’nin nisan ayına kadar öderseniz gecikme faizi ve cezaların yüzde 50’si silinecek. Borcunuzu taksitlendirmek isterseniz yıl sonuna kadar yapılandırmak için başvuracaksınız ve 6, 9, 12 ve 18 ay taksit imkanından yararlanacaksınız. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek. Böylece 12 aylık taksiti seçenler, iki ayda bir ödeneceğinden, borcunu, 24 ayda ödemiş olacak. 18 ayı tercih edenler 36 ayda borcunu ödeyecek.

SGK ve Bağkur yapılandırması var mı?

SGK, Bağkur affı var mı? Yapılandırma yasasında affın olup olmadığı da merak ediliyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Meclis’te görüşülen yapılandırma teklifine ilişkin olarak SGK ve Bağkur borçlarına ilişin olarak yapılandırmanın da olduğunu yazdı. İşte Noyan Doğan’ın yazısından bir bölüm: