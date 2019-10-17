Sigorta başlama yaşı kaçtır? 18 yaşından önce 4B ve 4C’li olunur mu?

Sigorta kollarında 4A olduğu gibi 4B ve 4C statüsü de vardır. 657 sayılı Kanunun 4. maddesiyle tanımlanan A, B ve C kimleri kapsıyor? 18 yaşından önce 4B ve 4C’li olunur mu? Sigorta başlama yaşı kaçtır? 4B’lerin sigortalılığı ne zaman başlar?

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereği sigortalı sayılması gereken işlerde çalışmakla birlikte 18 yaşını doldurmamış olanların sigortalı olmaları mümkün değildir. Kendi mezuniyeti ile ilgili Kaza-i Rüşt kararı alınmış ise 18 yaşından öncede devlet memuru olabilirler. 4A'lılar iş garantisi bulunan klasik devlet memurlarını kapsıyor.

4A grubu kadro ve 4B grubu kadro nedir?

4A grubu kadrolar; mesleğe KPSS’nin ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb)

4B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ vb.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

4B’lerin sigortalılığı ne zaman başlar?

Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kolektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortakları vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların sigortalılıkları esnaf ve sanatkârlar sicil müdürlüklerine kayıtlı oldukları tarihten, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle, Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları seçildikleri tarihten itibaren başlatılacaktır, 6132 sayılı Kanuna tabi jokey ve antrenörlerden fiili çalışmaya başladıklarını gösteren lisans belgesinin onaylanması ile sigortalılıkları başlar.

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