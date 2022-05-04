Sığınmacı FETÖ'cülerden Geziciler için protesto!

Yeniakit.com.tr

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye de 18'er yıl hapis cezası verildi.

Almanlarla omuz omuza iktidarı hedef aldılar!

Aralarında FETÖ firarisi Can Dündar'ın da olduğu, Aslı Erdoğan, Deniz Yücel, Peter Steudtner, Zehra Doğan, ve Kaan Müjdeci gibi isimler, Gezicilere verilen hapis cezalarını Almanya'da protesto etti. Gezi protestosuna, Almanyalı siyasiler ile birlikte Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar da destek verdi.

Almanya Federal Meclisi önünde bir araya gelen protestocular, Almanca ve İngilizce olarak bir basın açıklaması yaptı. Aslı Erdoğan konuşmasında, "elleri kelepçeli" olarak söz aldı.

FETÖ firarisi Can Dündar ve beraberindekiler, Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararının uygulanmasını isteyerek Avrupa Birliği Berlin Temsilciliği'ne, ardından da Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'ne yürüdü.