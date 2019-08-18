Sigarayı bırak, dışarı çıkma!

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

KOAH ve astım hastalarına önemli uyarılar.

Prof.Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, KOAH ve astım hastalıklarındaki artışın sigara tüketimindeki artışa paralel seyrettiğini belirterek, “Sayın Erdoğan öncülüğünde yürütülen sigarayı bırakma kampanyası hayli başarılı olmuştu. Son yıllarda sigara kullanımında artış olduğu görülüyor. Özellikle KOAH’ın bir numaralı müsebbibi sigara” dedi. Sürat, KOAH hastalarının öğle sıcağında dışarı çıkmamalarının gerektiğini belirtti.

Karadeniz tavsiye edilir

Sürat, KOAH ve astım hastaları için havadaki nem oranının önem taşıdığına da vurgu yaparak, “Yaz tatilleri genellikle Akdeniz tercih ediliyor, özellikle de Antayla. KOAH ve astım hastaları için Karadeniz illeri daha uygun olabilir” diye konuştu.

Prof.Dr. Can Öztürk de bu tavsiyeye katılarak, “Hastalara oksijen açısından zengin olan dağlık bölgeleri öneriyoruz. Hava sıcaklığının yüksek olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmakta fayda var” dedi.

Prof.Dr. Öztürk, yazın yaşadıkları illerden başka illerde bulunmak zorunda olan hastalara ilaçlarını mutlaka yanında taşımalarını da tavsiye etti.