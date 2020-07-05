Sigaraya zam geldi mi 2020? Sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigaranın güncel fiyatları merak ediliyor. Fiyatların ne kadar olduğu, yeni fiyatların neye göre belirlendiği ve vergilerdeki artışın sigaraya ne kadar yansıdığı araştırılıyor. Temmuz ayına girdiğimiz günden bu yana, sosyal medyada sigara zammı tartışılıyor. Peki ama sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatlarında artış yaşandı mı? Sigaraya zam ne kadar? Hangi marka sigaralara zam geldi? İşte merak edilen ve sıkça sorulan soruların yanıtları....
Haziran ayında sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerinde yüzde 17 artış yapılmış ve bazı sigara fiyatlarında artış yaşanmıştı. Bu gelişmenin ardından sigara tiryakileri yeni bir zammın kapıda olup olmadığını araştırıyor.
Sigara fiyatlarının artıp artmayacağı konusunda resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla sosyal medyada konuşulan zam konusu şimdilik gerçeği yansıtmıyor. Resmi kaynaklardan yayınlanan bilgilere göre, zam yapıldığında haber sitemizden takip edebilir ve zammın detaylarını öğrenebilirsiniz.