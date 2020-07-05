Sigaraya zam geldi mi 2020? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Haziran ayında sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerinde yüzde 17 artış yapılmış ve bazı sigara fiyatlarında artış yaşanmıştı. Bu gelişmenin ardından sigara tiryakileri yeni bir zammın kapıda olup olmadığını araştırıyor.

Sigara fiyatlarının artıp artmayacağı konusunda resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla sosyal medyada konuşulan zam konusu şimdilik gerçeği yansıtmıyor. Resmi kaynaklardan yayınlanan bilgilere göre, zam yapıldığında haber sitemizden takip edebilir ve zammın detaylarını öğrenebilirsiniz.