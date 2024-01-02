Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 52 TL oldu
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara markası olan JTİ grubuna zam yapıldığını açıkladı. Buna göre en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. Zamlı fiyatlar 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Asgari ücretin belirlenmesi ve yeni yılın gelişiyle başlayan zam yağmuru devam ediyor. JTİ grubu sigara fiyatlarına da bir zam daha geldi.
YARIN DA ZAM GELECEK
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından zam geçişlerinin yarın da devam edeceğini belirtti.
EN UCUZ SİGARA 52 TL
Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı.
Zamlı fiyatlar 2 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.
2023 yılında sigara fiyatlarında 23 TL'lik bir artış yaşanmıştı.
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