Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 52 TL oldu

Asgari ücretin belirlenmesi ve yeni yılın gelişiyle başlayan zam yağmuru devam ediyor. JTİ grubu sigara fiyatlarına da bir zam daha geldi.

YARIN DA ZAM GELECEK

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından zam geçişlerinin yarın da devam edeceğini belirtti.

EN UCUZ SİGARA 52 TL

Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı.

Zamlı fiyatlar 2 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

2023 yılında sigara fiyatlarında 23 TL'lik bir artış yaşanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO