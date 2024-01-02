  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da ırkçılara ve Fatih Altaylı'ya isyan etti!

Vatandaşı sevindiren uygulama! Kafe ve lokantalarda artık zorunlu

Hizbullah duyurdu! İsrail ile Lübnan sınırında çatışma

Tuğçe Kazaz, 'Hilafet bayrağı açan adama saldıran gence söyleyin' diyerek seslendi: 2030'a kadar bu olacak

Son dakika! Kızıldeniz'de çatışma: ABD savaş gemisine saldırı! Savaş an meselesi

Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

İflas ettiği konuşulan ünlü AVM'den flaş duyuru! "İflas etmedik ama..." dediler, daha kötü haberi verdiler

Japonya'da 7.6'lık depremde 2 kişi öldü! Korku dolu anlar anbean kamerada

Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Suudi Arabistan'dan yakıt almayın da görelim!
Ekonomi Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 52 TL oldu
Ekonomi

Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 52 TL oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-02 09:17:00 -
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 52 TL oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara markası olan JTİ grubuna zam yapıldığını açıkladı. Buna göre en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. Zamlı fiyatlar 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Asgari ücretin belirlenmesi ve yeni yılın gelişiyle başlayan zam yağmuru devam ediyor. JTİ grubu sigara fiyatlarına da bir zam daha geldi.

YARIN DA ZAM GELECEK

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından zam geçişlerinin yarın da devam edeceğini belirtti.

EN UCUZ SİGARA 52 TL

Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı.

Zamlı fiyatlar 2 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

2023 yılında sigara fiyatlarında 23 TL'lik bir artış yaşanmıştı. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23