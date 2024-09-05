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Ekonomi Sigaraya zam geldi!
Ekonomi

Sigaraya zam geldi!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 10:06:00 - 2024-09-05 10:07:13
Sigaraya zam geldi!

Pahalı sigara grubunda zam fiyatları açıklandı. Gelen zamlardan sonra bu grupta en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara 81 TL oldu.

Son dönemde art arda gelen zamlarla birlikte, sigara fiyatları cep yakmaya devam ediyor.

Eylül ayında sigara fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte, artan ÖTV oranlarının da etkisiyle fiyatlar yeniden yükseldi. Ağustos ayında da zam yapılan sigara fiyatları, yeni zam haberleriyle bir kez daha değişti. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan zamlı sigara fiyatları listesi, vatandaşların dikkatini çekti.

PAHALI SİGARA GRUBUNA 3-4 TL ZAM

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pahalı sigara grubuna zam yapıldığını belirtti. "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diyen Dündar, zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını kaydetti.

EN UCUZU 72 EN PAHALISI 82 TL

Güncellenen fiyat listesine göre, sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL'ye, en ucuz sigarası ise 72 TL'ye yükseldi.

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