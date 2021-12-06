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Gündem 'Sigaraya 5 lira zam' iddiası! Açıklama geldi
Gündem

'Sigaraya 5 lira zam' iddiası! Açıklama geldi

Bugün itibarıyla Philip Morris grubundaki sigaralara 5 lira zam gelecek iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 09:25:00 -
'Sigaraya 5 lira zam' iddiası! Açıklama geldi

Her yılın başında olduğu gibi sigarada ÖTV ve maktu vergi oranlarının bu yıl da düzenlenmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte sigara şirketlerinden üst üste zam kararları beklenirken geçtiğimiz gün, Philip Morris grubundaki sigaralara fahiş zam geldi iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

5 lira zam

Sosyal medyada son yayılan haberlerde Marl, Parl, Mur, Chst gibi sigaralara 5 TL zam geldiği iddia edildi.

Zam yapıldığı iddia edilen Marl 17 TL’den 22 TL’ye, Parl fiyatının da 19.50 TL’den 24.50 TL’ye çıktığı belirtildi.

"İtibar etmeyiniz"

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Tekel Bayileri Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Zamlı haberlere itibar etmeyiniz." uyarısı yapıldı.

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