Sigara ve tütün ürünlerinde vergi artışı yapıldı
Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Yeni asgari maktu vergi tutarları yüzde 17 artışla 0,3899 liradan 0.4569 TL olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı.
Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.
Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.