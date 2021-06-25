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Ekonomi Sigara ve alkolde ÖTV kararı
Ekonomi

Sigara ve alkolde ÖTV kararı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle sigara ve alkol ürünlerine yılın ikinci yarısında ÖTV artışı uygulanmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 10:12:00 -
Sigara ve alkolde ÖTV kararı

Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik olmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, meyve suları, ambalajlanmış sular, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak.

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