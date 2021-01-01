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Sağlık Sigara paketleriyle ilgili yeni karar
Sağlık

Sigara paketleriyle ilgili yeni karar

Sigaranın zararlarının anlatılması ve kullanımının azaltılması için için alınan önlemlerden biri olan paket üzerindeki uyarı yazılarılarının kapatılmaması için alınan kararda süre 6 ay uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:40:00 -
Sigara paketleriyle ilgili yeni karar

Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının bütünüyle görünür olmasına yönelik zorunluluğun uygulanması için tanınan geçiş süreci 6 ay daha uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık uyarıları tam görünür olacak

Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının, bandrol ile kısmen gizlenemeyeceği veya kapatılamayacağı ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı için getirilen geçiş süreci bu yıl sonu doluyordu. Yapılan değişiklikle söz konusu süre böylelikle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.

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