Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sigara ile çayı birlikte tüketerek kanser riskini ikiye katlamayın

Kanser başta olmak üzere, birçok hastalığın nedenleri arasında ilk sırada yer alan sigaranın, çayla birlikte daha da zararlı hale geldiği, bunun özellikle yemek borusu kanserine zemin hazırladığı bildirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 21:21
Sigara ile çayı birlikte tüketerek kanser riskini ikiye katlamayın

Kanser başta olmak üzere, birçok hastalığın nedenleri arasında ilk sırada yer alan sigaranın, çayla birlikte daha da zararlı hale geldiği, bunun özellikle yemek borusu kanserine zemin hazırladığını açıkladı.

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tüm dünyada kanser ölümlerinde 6. sırada yer alan yemek borusu kanserinin (özefagus), yutma zorluğu ile kendini fark ettirdiğini söyledi. Yemek borusu kanserinin görülme oranında coğrafi dağılıma göre farklılık yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Gümürdülü, özellikle sıcak içecek ile sigarayı birlikte tüketenlerin büyük risk altında olduğunu ifade etti.

İHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, yemek borusu kanserinin nadir görülen, ancak geç fark edilen kanser türlerinden olduğunu söyleyerek, "Hastaların başlangıçta katı gıdaları yerken yaşadığı takılma hissi, ilerleyen dönemlerde sıvı gıdalarda da oluşmaya başlar. Bir süre sonra ise hiç yutamama, mide ağrısı ve kilo kaybı, göğüs bölgesinde yanma ve ağrı, ses kısıklığı, gıdaların ağza geri gelmesi, kanama, öksürük, boğulma hissi gibi belirtiler de görülebilir" diye konuştu.

Yemek borusu kanserinin erkeklerde daha çok görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Gümürdülü, "Bu hastalıkta riskli grup 50 ve 70 yaş arasıdır. Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu bölgesinde daha sık görünmektedir" dedi.

RİSKİ İKİYE KATLAMAYIN

Yemek borusu kanserinde beslenme alışkanlıkları ile vitamin eksikliğinin önemli bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Gümürdülü şunları söyledi: "Vitaminlerden A, B, C, E, ile magnezyum, çinko, selenyumun yetersiz alınması hastalığın başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Buğday, mısır ve pirinç bakımından gıdalar aşırı tüketilirken, sebze ve meyvelerin yeterince tüketilmemesi de yemek borusu kanser riskini arttırıyor."

Yüksel Gümürdülü, hastalarının yüzde 80'inde sigara ve alkol kullanımının söz konusu olduğunun altını çizerek, "Ülkemizde çay ve kahve gibi içecekler ile birlikte sigara kullanımı çok yaygın. Hem sigara, hem de sıcak sıvı alımı başlı başına bir risk oluştururken, her ikisinin birlikte tüketimi ile bunu ikiye katlamayın" diye uyardı.

ERKEN TEŞHİS İLE HASTALIĞI DAHA KOLAY YENİN

Yemek borusu kanserinin tanısında endoskopik incelemenin önemine değinen Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Endoskopik inceleme tanıyla birlikte nasıl bir tedavi yöntemini belirleme açısından da önemlidir. Tedavi yöntemleri ise 3 başlıkta cerrahi, radyoloji ve onkoloji olarak sıralayabiliriz. Erken evrelerde cerrahi yöntem çok daha başarılıdır. Ancak, kanserin etrafındaki dokulara yayılması durumunda radyoloji tedavisi ve kemoterapi tedavisi ile stent uygulaması yapılmaktadır" şekinde konuştu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:21
  1. İç Hastalıkları
  2. Gastroenteroloji ve Hepatoloji
  3. Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü
  4. kanser riski

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirtaş: Başarılar diliyorum
    1. Demirtaş: Başarılar diliyorum
    2. Yılan sokunca bakın ne yaptılar!..
    3. Yunanistan'ın üzerinden Akıncılar geçti!
    4. Erdoğan'dan Milli Güreşçi Kayaalp'e..
    5. Japonya Başbakanı Shinzo Abe,..
    6. Ankara'da otomobiller çarpıştı: 6 kişi..
    7. Beşiktaş'tan olaylı derbi kararı!..
    8. ABD'li askerlerden ilginç Rusya talebi!
    9. 5 çocuk babası evinde ölü bulundu
    10. İstanbul'da sahillere ve parklara..
    11. FETÖ'den aranan kurmay yarbay yakalandı
    12. Çocuklarda parmak emme alışkanlığı..
    13. Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
    14. İş yerinde tadilat yaparken hayatını..
    15. Gece yarısına kadar arandı, cesedi..
    16. İstanbul'da 84 kişiye 1 Mayıs gözaltısı
    17. Mossad'ın İran'a ait belgeleri bir..
    18. 4 büyükler PFDK'ya sevk edildi
    19. Dünyanın gözü bu maçta!
    20. Migreniniz varsa bu hastalığa dikkat..
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek