Sigara içtiği halde uzun yaşayanların sırrı nedir?

Kromozom 15 üzerindeki iki değişkenin faal olması halinde kanser riski %70-80, tek değişken varsa risk birdenbire %28 civarına iniyor. Yani az da olsa bazılarının genetik şansı olabiliyor.

Uluslararası haftalık bilim dergisi Nature‘de yayımlanan bir araştırmaya göre, bazı sigara tiryakilerinin akciğer kanserine yakalanmaları ihtimali diğerlerine oranla daha yüksek.



Araştırmaya göre, bazı kişilerin daha kolay sigara tiryakisi olmasında da genlerin etkisi var. Bunun sebebi olarak DNA yapıları gösteriliyor. Tokyo Üniversitesi’nden Hiroyuki Aburatani, DNA sarmalında kanserin yerini belirledi.

Uluslararası bilim adamlarından oluşan üç ekibin yürüttüğü çalışmada, kromozom 15 üzerindeki iki değişkene işaret ediliyor. Bu değişkenlerin genel nüfusta oldukça yaygın olduğu, ancak sadece sigara içen ya da geçmişte içmiş kişilerde akciğer kanseri riskini arttırdığı belirtiliyor.

Sigara içen ya da içmiş kişilerin her iki değişkeni de taşımaları halinde, akciğer kanserine yakalanmaları riskinin yüzde 70-80 dolayında olduğu ifade ediliyor. Tek bir değişkeni taşıyanların ise kanser riskinin yüzde 28 civarında olduğu belirtiliyor.

Bilim adamları, kilit değişkenlerin akciğer kanseri riskini tam olarak nasıl etkilediği konusunda farklı görüşlere sahip. İzlandalı deCODE Genetics firmasından bilim adamları, çalışmalarının değişkenleri taşıyan insanların sigara içmeye başladıktan sonra tiryaki olmaları ihtimalinin diğerlerine oranla daha yüksek olduğuna işaret ettiğini söylüyor.

Ancak Kanser Araştırmaları Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi ve John Hopkins Üniversitesi’nden bilim adamları değişkenlerin tütünle doğrudan etkileşime girdiğini ve akciğer kanserine yol açtığını belirtiyor.