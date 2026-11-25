Hayatı boyunca hiç sigara içmemiş bir kişi de akciğer kanserine yakalanabiliyor. Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, sigaranın en önemli risk faktörü olduğunu ancak genetik yatkınlık, hava kirliliği ve zararlı maddelere maruz kalmanın da hastalık riskini artırabileceğini söyledi. Yüzüak, uyku apnesi, verem ve zatürre konusunda da doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi.

Sigara içmeyenlerde de görülüyor

Sigara kullanımının akciğer kanseri için en önemli risk faktörü olduğunu belirten Uzm. Dr. Murat Yüzüak, "Akciğer kanseri hiç sigara içmemiş kişilerde de görülebilir. Pasif sigara maruziyeti, genetik yatkınlık, asbest ve radon gibi zararlı maddelere maruz kalma ve hava kirliliği de akciğer kanseri riskini artırabilir" dedi.

Verem tedavisi var mı?

Verem hastalığına da değinen Yüzüak, veremin günümüzde uygun tedaviyle iyileştirilebilen bir hastalık olduğunu ifade etti. Yüzüak, "Verem tedavisinde ilaçların düzenli kullanılması ve tedavinin önerilen süre boyunca tamamlanması büyük önem taşır. Tedavinin erken bırakılması ilaç direncine yol açabilir" diye konuştu.

Uyku apnesi yalnıza kilolu kişilerde mi görülüyor?

Konuşmasında uyku apnesine de değinen Yüzüak, uyku apnesinin yalnızca kilolu erkeklerde görüldüğü düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti. Yüzüak, "Obezite önemli bir risk faktörü olmakla birlikte uyku apnesi kadınlarda ve normal kilolu kişilerde de görülebilir. Özellikle üst solunum yollarının anatomik yapısı hastalığın gelişiminde etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

Akciğer kanseri erken belirti mi verir?

Akciğer kanserinin erken evrelerde herhangi bir şikâyete yol açmayabileceğine dikkat çeken Yüzüak, "Akciğer kanseri bazen uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir. Geçmeyen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve açıklanamayan kilo kaybı gibi şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerekir" dedi.

Zatürre ateş olmadan da görülebilir

Zatürrenin her zaman yüksek ateşle seyretmediğini vurgulayan Yüzüak, "Özellikle ileri yaştaki veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda zatürre ateş olmadan da ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda halsizlik, nefes darlığı, genel durumda bozulma ve bilinç değişikliği ön planda olabilir. Ateşin olmaması zatürre olmadığı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.