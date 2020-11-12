'Sigara' bıraktırmak isteyen Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ın izinden devam ediyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Düzce'de esnaf ziyareti yaptığı sırada bir vatandaşla gerçekleştirdiği sigara bırakma diyaloğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla olan görüntülerini hatırlattı.

Davutoğlu'ndan esnafa ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Düzce'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Davutoğlu, ilk önce 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı. Daha sonra esafı gezen Davutoğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.

Davutoğlu'nun diyaloğu Erdoğan'ın görüntülerini hatırlattı

Bir kafede oturan ailenin yanına gelen Davutoğl'nun, ailenin babası ile girdiği sigara bırakma diyaloğu ise kameralara yansıdı. Vatandaşın sigara paketini eline alan Davutoğlu, aile fertlerini göstererek, "Bak bunlar için bırakman lazım." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun bu isteği akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllardır sigarayla mücadelede uyarıları ve karşılaştığı vatandaşlardan sigarayı bırakma sözü aldığı anlar sık sık kameralara yansımıştı.