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Siyaset Şifreli organizasyonu anlattı! Teröristten HDP itirafı
Siyaset

Şifreli organizasyonu anlattı! Teröristten HDP itirafı

Güvenlik güçlerine teslim olan terörist, PKK ile HDP arasındaki işbirliğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:37:00 -
Şifreli organizasyonu anlattı! Teröristten HDP itirafı

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KCK’lı terörist, 2015’te HDP Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce “Kobani olayları” bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını anlattı.

Güvenlik güçlerinin kış aylarında da aralıksız operasyon düzenlediği bölücü terör örgütü PKK/KCK’da çözülme hızla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2021’in ilk 2 haftasında 9 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütünde yaşanan ayrışmalardan faydalanan ve örgütün baskıcı tutumundan kaçarak 15 Ocak’ta teslim olan terörist A.Z’nin ifadeleri, HDP-PKK iş birliğini gözler önüne serdi.

Terörist A.Z. ifadesinde, 2015’te HDP’nin Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce “Kobani olayları” bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

Örgüte katılım aşamasında, HDP’de görevli bir kişinin, kendisini sürekli telefonla aradığını ve “Sen hazır mısın, kararından vazgeçmedin değil mi?” şeklinde baskı yaptığını anlatan terörist A.Z, “Evet hazırım.” dedikten kısa bir süre sonra evinden araçla alındığını, HDP’li görevlinin, yolculuk sırasında telefonla bir kişiyi arayarak “Kumaş hazır, terziye gönderiyorum.” şeklinde şifreli konuştuğunu bildirdi.

Terörist A.Z, kandırılan diğer gençlerle beraber Suriye’de terör örgütüne ait kampta eğitime alındığını belirtti.

Jandarma ve emniyet birimlerinin 12 bin aileyle yaptıkları görüşme ve Diyarbakır’da devam eden evlat nöbetinin katkısıyla yürütülen ikna çalışmalarında, 2016’dan bugüne kadar 874 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

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