0553 313 94 23

Şifreleri ortaya çıktı… İşadamları, bürokratlar, sanatçılar randevu…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamda emniyetin şüphelilerden ele geçirdiği dijital materyaller üzerindeki incelemesinin bir kısmı tamamlandı.

28 Eylül 2018 Cuma 06:07
Şifreleri ortaya çıktı… İşadamları, bürokratlar, sanatçılar randevu…

İnceleme sonucunda örgüt üyelerinin örgüt içi yazışmalarında Adnan Oktar’dan ‘Yazar’, Silah ve Silahlı üyelerinden ‘Bilgisayar’, örgütün Oktar Babuna, Cihat Gündoğdu gibi ileri gelen üst düzeylerinden ise ‘Kuzenler’ olarak bahsettikleri ortaya çıktı.

Yine Hüma Babuna ve Aylin Atmaca’dan ele geçirilen materyallerin incelemesinde ise örgüte ait vakfın organizasyonuna davet edilecek işadamları, bürokratlar, siyasiler ve sanatçıların listeleri ve konusu belli olmayan randevu taleplerini içerir belgelerin çıktığı belirtildi.

Gazete Vatan'dan Elif Altın'ın haberine göre; Oktar’dan sonra örgütün iki numarası olduğu iddia edilen Didem Ürer’in ise 3. bir kişi ile yaptığı görüşmede bu kişiye FETÖ’nün kapatılan yayın organı Rota Haber’de yazar olduğunu söylediği tespit edildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 06:07
  1. adnan oktar
  2. dijital materyal
  3. inceleme
  4. bürokrat
  5. sanatçı
  6. randevu
  7. didem ürer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ilde sabaha karşı korkutan deprem!
    1. O ilde sabaha karşı korkutan deprem!
    2. Bir kötü haber de Manisa'dan geldi.....
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Hollanda’dan dikkat çeken açıklama:..
    5. Almanya'dan Erdoğan açıklaması: Onları..
    6. Erdoğan ilginç diyaloğu anlattı…..
    7. Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!
    8. ABD ve 6 ülke harekete geçti: Tarih..
    9. ‘Osmangazi’de anında ödeme için ısrar..
    10. Hakim bile isyan etti! ‘Derhal…’
    11. Antalya'da korkutan deprem
    12. Tek kelime ile vahşet… Benzin döküp..
    13. Şifreleri ortaya çıktı… İşadamları,..
    14. Slaven Bilic'in yeni takımı belli..
    15. Erkan Sözeri'den çarpıcı yorum: Şu..
    16. Aykut Kocaman'dan bomba açıklama:..
    17. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    18. La Liga'da Enes Ünal fırtınası! Real..
    19. Türkiye'den BM açıklaması!
    20. Trump'ın 'Bay Kürt' sözleri tartışma..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?