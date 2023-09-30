Sıfır otomobilde teslimat 3 aydan 3 saate düştü!

Galeri ve bayilerin sıfır otomobil satışına ilişkin getirdikleri uygulama ve ek ücretler yerini kampanyalara bıraktı ve teslimat tarihleri 3 saate düştü.

Yükselen fiyatlar ve sıfır otomobil piyasasında arz talep dengesinin bozulmasının ardından 6 ay öncesine kadar "Araç yok 3 ay bekleyin" diyen bayiler, tutumunu değiştirerek getirdiği ek ücret ve uygulamalarının yerine kampanyalar uygulamaya başladı. 3 aya kadar uzayan söz konusu teslimat tarihleri ise 3 saate düştü. Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre "Talep çok sıraya girin", "Sıraya girmek için ek ücret ödeyin", "Bu pakete ek aksesuar ücreti verin", "Cila-boya mecburi", "Bu kasko şart" diyerek işi fırsatçılığa döken galeri ve bayiler, şimdi arka arkaya hayata geçirdikleri kampanyalarla müşteri aramaya başladı.

Öyle ki kimi bayi mevcut aracını sıfır kilometre araçla değiştirene 50 ila 100 bin TL arasında takas desteği sunarken kimi de araç fiyatının yüzde 10'una kadar 12 ay 0.99 faizle kredi desteği veriyor. Otomobilde liste fiyatının yüzde 10-20 üzerinde yapılan balon satışlar sönerken, bazı modellerde liste fiyatına yüzde 5-10 indirim dahi yapılıyor.

ZORUNLUYDU HEDİYE OLDU!

Hatırlanacağı üzere bir dönem bayiler kaskodan aksesuara bir çok ürünü ederinin de çok üzerinde satıyor, kabul etmeyene de "Araba yok!" diyordu.

Şimdi stokları eritmek için yapılan kampanyalara hediyeler de eklenmeye başladı. Örneğin bir dönem kaskoyu zorunlu tutan bayiler şimdi bazı modellerde bir yıllık kasko hediye ediyor. 50 bin liralık aksesuar için 150 bin TL isteyen bayiler, bazı modellerde bu aksesuarları da araç paketine ek veriyor.

FIRSATÇILARA DARBE

Bayilerin bu 'U' dönüşünde alınan tedbirlerin çok güçlü katkısı oldu. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimler fırsatçılara darbe indirdi.

Hatırlanacağı üzere bakanlık, 6 ay 6 bin km yönetmeliğini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzattığını ve yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlere bireysel kullanıcıların da dahil edildiğini açıklamıştı.

Sektör temsilcileri, bu tedbirin çok güçlü etki yaptığını belirterek, "Bu tedbirle birlikte otomobil al-sat yapanlar, yani işi ticarete dökerek fiyatı artıran kişilerin geri çekilmesini sağladı. Böylece gerçekten ihtiyaç maksatlı otomobil almak isteyenler arabaya daha kolay ulaşmaya başladı" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araç kredilerine getirilen sınırlandırmalar da sektördeki fırsatçılığın önüne geçen en büyük etkenlerden biri oldu. Kredi musluklarının kısılmasının piyasayı etkilediğini belirten sektör oyuncuları, "Sıfır araç almak isteyen bir vatandaşın önce elindeki aracı satması gerekiyor. Ancak krediler sınırlandırıldığı için ikinci el araç piyasası çok durgun" dedi.

TAKAS VE İNDİRİM KAMPANYALARI DEVREDE

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, araç bulunurluğunda ciddi bir iyileşme başladığını belirterek, "Birçok marka ve modelde daha önce hiç ulaşılamamış satış adetlerini görmekteyiz.

Bu iyileşme yılın son çeyreğinde de devam edecek. Üç senedir karşılanamayan talep de rekor satışları getirdi" dedi. Bozkurt, sektörde faiz artışlarının ve krediye erişimin zorlaşmasının ardından satışların yavaşlamasını azaltmak için takas, indirim ve belli oranlarda düşük faizli kredi kampanyalarının devreye alındığını belirterek, "Normal pazar koşullarında bireysel müşterilerin yüzde 70'i kredi kullanarak araç alıyorken bugün bu oran yüzde 20-25'lere geriledi" diye konuştu.