Sıfır bilmem kaç oyu var türlü türlü huyu var! Ümit Özdağ'dan güldüren Ali Erbaş vaadi

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Irkçılıkla gözünü karartan Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı.

Oyu sıfır virgüllerle ifade edilen Özdağ, Türkiye'ye sığınan mazlumların üzerinden tribünlere oynadığı şova kısa bir ara verip Erbaş ile ilgili vaat verdi.

Cumhurbaşkanı adaylığına bile cesareti olmayan ve bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı öne iten korkak Özdağ; “Şu anki Diyanet İşleri Başkanı Türkiye Cumhuriyeti devletine, İstiklal Harbine, Atatürk’e düşman bir zattır. FETÖ ile yakındır, dosttur. FETÖ’ye karşı 15 Temmuz sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı ciddi hiçbir mücadele vermemiştir. En büyük zevklerden biri mevcut Diyanet İşleri Başkanını görevden almak ve yerine gerçekten iyi bir Müslüman atamak olur.” ifadelerini kullandı.

Daha önce partisinin oylarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Barajları yıkarak geliyoruz" yalanını ortaya atarak kendini ve çevresindekileri gazlayan Ümit Özdağ'ın Ali Erbaş ile ilgili sözlerine vatandaşlar "Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır" atasözüyle karşılık verdi.