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Şifahane Camii ve Kur’an kursunun temeli atıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesindeki, Şifahane Camii ve Kur’an kursu inşaatının temel atma töreni düzenledi.

10 Eylül 2019 Salı 15:21
Şifahane Camii ve Kur’an kursunun temeli atıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesindeki, Şifahane Camii ve Kur’an kursu inşaatının temel atma töreni düzenledi.


SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde Selçuklu mimarisiyle inşa edilecek Şifahane Camii ve Kur’an kursunun inşaat yapımına başlandı. Aynı anda 3 bin 500 kişinin ibadet edeceği ve bin 120 metrekarelik alan üzerine kurulan Şifahane Camii ve Kur’an kursunun ilk temeli düzenlenen törenle atıldı. Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, günlük ortalama 20 bin kişinin geldiği hastanede bir camiye ihtiyaç olduğunu belirtti. Projenin 4-5 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Başlı başına kasaba büyüklüğünde bir alana sahip hastanemize yakın bir cami bulunmamaktadır. Bu caminin kurulması için büyük çaba sarf edilmiş. Böylece yaklaşık 3 bin kişinin namaz kılabileceği büyüklükte ve mimari açıdan da kentte güzellik katan bir cami ve Kur’an kursu yapılacaktır” dedi.


Caminin yapımında emeği olan herkesi tebrik eden Bilmez, “Dinimiz, toplumların selameti için insanları iyiliğe çağıran eden ve kötülükten alıkoyan bir kesimin olmasını emrediyor. Eğer bir toplumda böyle insanlar yok olmuşsa, o toplum afetlere maruz kalmaya açık demektir. İnşallah insanlar bu hayra katkı sunmak için çaba sarf edecekler” diye konuştu.


Yaklaşık 3 bin 500 kişinin ibadet edebileceği cami projesiyle ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise, cami projesinin tek kubbe ve çift minareli şekilde tasarlandığını belirtti. Çelik, hastane personeliyle birlikte günlük 30 bin insanın kullandığı hastane yerleşkesinde bir caminin ihtiyaç olduğunu kaydetti.


Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile Van İl Müftü Vekili Sacit Emiri’nin de birer konuşma yaptığı temel atma töreni, Vali Bilmez ve beraberindekilerin butona basarak, temele ilk harcı göndermesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:21
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