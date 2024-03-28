Şifa Hastanesi'nde 200 Filistinli şehit edildi!
Gazze Şeridi’ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından Şifa Hastanesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şifa Hastanesi'ne 10 gündür devam eden saldırılarda 200 Filistinli sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Öte yandan katil İsrail ordusuna ait tankların hastane içindeki binaları ve çevredeki evleri bombaladığı aktarılarak, hastanenin bazı bölümlerinin ateşe verildiği ifade edildi.
Uluslararası toplumun kesin bir tavır almaması nedeniyle hastaneye yönelik saldırıların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Tüm dünyanın gözleri önünde işlenen bu yeni ve devam eden suçu kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.