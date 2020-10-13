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Sağlık Şifa diye içti! Eşek sütü içen kadın tanınmaz hale geldi
Sağlık

Şifa diye içti! Eşek sütü içen kadın tanınmaz hale geldi

Yıllardır insan vücuduna iyi geldiği iddia edilen eşek sütü ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarla eşek sütünün şifa yönünün bulunmadığı ortaya konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:04:00 -
Şifa diye içti! Eşek sütü içen kadın tanınmaz hale geldi

Yıllardır kanserden astıma, mide hastalıklarından cilt sorunlarına birçok hastalığa şifa olduğu öne sürülen eşek sütünün yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda bir faydası olmadığı ortaya çıktı. British Association of Dermatologists dergisinde yayımlanan bir makalede 25 yaşındaki bir kadın eşek sütü içtikten yalnızca 5 dakika sonra alerjik reaksiyonla karşılaşıp, ölümün kıyısına geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Antalya'da litresi 100 liradan satılan ve birçok hastalığa iyi geldiği iddia edilen eşek sütünün hastalıkların iyileşmesinde bir rol oynamadığı belirlendi.

"Kanseri önlediğine dair hiçbir çalışma yok"

Konuyla ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi'nden Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta, “Faydalı bile olsa bu fiyatlarda satılması doğru değil. Kanseri önlediğine dair hiçbir çalışma yok. Basit bilgilerle 'kansere iyi geliyor' denmesi suistimaldir" dedi.

Anne sütüne çok yakın özellikte olduğu iddia edilerek yıllarca eşek çiftliği sahipleri tarafından vatandaşa satılan sütün, yurt dışında bilim insanları tarafından araştırılıp, makalelere konu olduğuna, kesin olarak kanıtlamış bir faydası olmamakla birlikte alerjik reaksiyon gösterebildiğine dikkat çekildi.

"Ölümle sonuçlanacak kadar kötü hale geldi"

Eşek sütünün ölümle sonuçlanabilecek kadar tehlikeli sonuçları olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Usta, “Bir kadın bu sütten içtiği için vücudu alerjik reaksiyon gösterdi. Ölümle sonuçlanacak kadar kötü bir duruma geldi. 25 yaşındaki bir kadın eşek sütü içtikten yalnızca 5 dakika sonra alerjik reaksiyonla karşılaşıp, ölümün kıyısına geldi. 2017 yılında kadının gözlerinin şiştiği, vücudunun değişik noktalarında kızarıklar ve kabarcıklar oluştuğunun ele alındığı belirtilerek, eşek sütünün kadında yüksek alerjenik reaksiyona sebep olduğu bildirildi" dedi.

Hastalıklara iyi geldiği söylenerek satılan ürünlerin çoğunun bilimsel olarak kanıtı olmadığını belirten Gündüz, "Tıp zaten ilerlemiştir ve bu tür hastalıklara bilimsel olarak müdahale edilmektedir. Tüketicilerimiz, doktorlarına ve sağlık kuruluşlarına danışmadan bu tür ürünlere yönelmesin. Örneğin bazı ürünler için Türkiye ve dünyadaki sağlık kuruluşlarından 'sağlığa yararlı' olduğu konusunda belgeler alınmıştır ve fiyatları yüksektir. Bu ürünlerin tıbbi olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Ancak bu ürünlerde böyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

"Tüketiciler aldatılıyor"

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, birçok üründe tüketiciyi aldatmaya yönelik ilan ve reklamların internette paylaşıldığını söyledi. Gündüz, "Bu durumdan dolayı biz de çok büyük sıkıntıdayız. Bilimsel bir karşılığı olmadan 'kansere çok iyi geliyor' diyorlar. Sütün 10 lira olan litresi bir anda 100 liraya çıkıyor. Tüketici de bir fayda saylayacağı algısına kapılarak bu rakamı veriyor. Ancak bu ürünler vadedildiği gibi kullanıldığında bir işe yaramazsa bu firmalarla ilgili hak arayışına da girebilir. Siz bu parayı verdiyseniz ve karşılığını alamadıysanız tüketiciyi yanıltmaya yönelik bir harekettir" ifadelerini kullandı.
Kaynak Yeniçağ: Eşek sütü içti bu hale geldi. Birçok hastalığa şifa olduğu söyleniyordu. Prof. Dr. Coşkun Usta açıkladı

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