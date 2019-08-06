Şifa arayanların adresi: İspendere İçmeleri

Malatya'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya mevkisindeki İspendere İçmeleri, yurt içi ve yurt dışından gelen ve çeşitli hastalıkları olan vatandaşların uğrak yeri oldu.

Daha önce atıl vaziyetteyken 2017'de 150 dönümlük alanda Battalgazi Belediyesi tarafından alanın sağlık turizmine kazandırılması amacıyla yapılan çevre düzenlemesinin ardından son derece modern hale geldi.

Tarihi çok eskilere dayandığı belirtilen İspendere İçmeleri'nden akan suyun, böbrek taşı, safra kesesi taşı, cilt hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidonlarla kuyruğa giriyor ve su dolduruyor.

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından buraya gelen vatandaşlar, kaynak suyun aktığı çeşmelerin başında oluşan yoğunluk nedeniyle sudan alabilmek için uzun süre bekliyor.

Bu arada Battalgazi Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnönü Üniversitesinin iş birliğiyle projelendirilen İspendere İçmeleri'nde yıl sonuna doğru Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi ve Araştırma Merkezi (GETAT) açılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izinle açılacak merkez, akupunktur, hipnoz, hacamat ve sülük poliklinikleriyle hastalara şifa dağıtacak.

"Suyun ciddi faydalarının olduğu belirlendi"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı açıklamada, daha önce atıl vaziyette olan alanı 2017'de yaptıkları çalışmalarla günümüzdeki haline kavuşturduklarını söyledi.

İçmelerden akan suyu tahlil ettirdiklerini yapılan tetkiklerde suyun, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilerini tespit ettiklerini dile getiren Güder, şöyle devam etti:

"Buradan akan suyun dolaşım ve böbrek sistemi üzerinde çok ciddi faydalarının olduğu yıllardır tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda içmenin dışında özellikle vücutla teması sağlandığında kırık kemik parçalarında ciddi tedavilerinin olduğunu kas ve eklem yırtıkları tedavisinde ciddi katkılarının olduğu belirlenmiştir. Özellikle romatizma ağrıları başta olmak üzere sebebi bilinmeyen ağrıların üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Solunum yolu rahatsızlıklarına ciddi katkılarının olduğu Sağlık Bakanlığınca tespit edildi."

"100 bin kişi ziyaret etti"

Güder, Malatya'yı sağlık turizminin başkenti yapmak istediklerini aktararak, bu hedef doğrultusunda tesisi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Vatandaşların merkezde bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini anlatan Güder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İspendere İçmeleri'ni bahar aylarından itibaren yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Burayı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtarak, daha çok kişinin hizmetine sunmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Kış döneminde ise güneş enerjisiyle havuzları ısıtarak vatandaşların hizmetine sunacağız. İçmelere gelenlerle konuşmalarımızda 'Doktora gittik sonuç alamadık. İlaç tedavisiyle sonuç alamadık. Buraya geldik burada sonuç aldık.' diye söyleyenlerle karşılaşıyoruz."

Güder, suyun Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edildiğini ve içerdiği mineraller bakımından çok zengin olduğunun belirlendiğini de kaydetti.

"1-2 saat sonra etkisini gösteriyor"

Adıyaman'dan gelen Bülent Akbalık ise 2001'den bu yana şifa bulmak için içmelere geldiğini belirterek, "Böbreğimde taş vardı. Sürekli taş ve iltihap oluyor. Buraya gelip su içiyorum. 1-2 saat sonra etkisini gösteriyor. Suyu içtikten sonra koşu veya yürüyüş yapmak lazım o şekilde faydasını görüyorsun." dedi.

İstanbul'dan gelen Halil Şahin ise içmelere ilk defa geldiğini anlatarak, "Suyun şifalı olduğunu, böbrek taşlarına iyi geldiğini, açık yaralara iyi geldiğini daha önce duymuştum. Ondan dolayı biz de kalkıp geldik. Şu an için memnunuz." şeklinde konuştu.