  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 131'e çıktı
Dünya

Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 131'e çıktı

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 12:50:00 -
Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 131'e çıktı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Mohamed Lamrana Bah, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesindeki kazada yaralanan 63 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve bunlardan 19'unun durumunun kritik olduğunu da söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, kazada yaralananlara müdahale için Sierra Leone'ye 6,6 ton acil tıbbi malzeme göndermişti.

Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada en son 115 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını bozdurup parayı oraya yatırmaya başladılar! Kuyumcular doldu taştı
Ekonomi

Altını bozdurup parayı oraya yatırmaya başladılar! Kuyumcular doldu taştı

Birçok kişinin güvenli liman olarak gördüğü altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından vatandaşlar..
Cinnetin sebebi omurgasız siyaset
Siyaset

Cinnetin sebebi omurgasız siyaset

Cumhurbaşkanını İsrail devlet başkanıyla bir tutan, HDP/PKK’lı Demirtaş’la kahvaltı için randevulaşıp gizli anayasa görüşmeleri yapan, Kaval..
Gökhan Özoğuz balıklama atladı... 2 yıl önceki provokasyonu yeniden piyasaya sürdüler
Gündem

Gökhan Özoğuz balıklama atladı... 2 yıl önceki provokasyonu yeniden piyasaya sürdüler

2 yıl önceki algı operasyonu yeniden piyasaya sürüldü. Halkı kışkırtmaya çalışan bir trol hesap, Diyanet'i ve müftülüğü bir paylaşımla hedef..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay