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Aktüel

Sierra Leone'de koronavirüs nedeniyle futbol ligleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 05:57:14 -
Sierra Leone'de koronavirüs nedeniyle futbol ligleri iptal edildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Sierra Leone Futbol Birliğinden (SLFA) yapılan açıklamada, liglerde 2019-2020 sezonunun iptal edildiği, şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle futbol maçlarının oynanması, 18 Mart tarihinde ertelenmişti.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 1600 Kovid-19 vakası görüldü, 63 kişi hayatını kaybetti.

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