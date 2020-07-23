Sierra Leone'de koronavirüs nedeniyle futbol ligleri iptal edildi
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu iptal edildi.
Sierra Leone Futbol Birliğinden (SLFA) yapılan açıklamada, liglerde 2019-2020 sezonunun iptal edildiği, şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle futbol maçlarının oynanması, 18 Mart tarihinde ertelenmişti.
Sierra Leone'de şimdiye kadar 1600 Kovid-19 vakası görüldü, 63 kişi hayatını kaybetti.