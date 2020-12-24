Siemens, yeni haberleşmeli termostat ailesiyle enerji tasarrufu sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Akıllı Altyapılar (SI) sağlıklı bir iç ortam iklimi ve enerji tasarrufu sağlayan yeni RDG200 termostat serisini piyasaya sürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tek bir cihaz ile kontrol edilebilen oda otomasyonu kullanıcıların sağlık ve konforlarını korurken, aynı zamanda enerji tasarrufu yapabilmelerine de olanak sağlıyor.

Siemens Akıllı Altyapılar sağlıklı ve üretken bir iç ortam iklimi için yeni RDG2020 termostat serisini tüketicileriyle buluşturuyor.

Kullanıcıların sağlıklarını korurken, üretkenliklerini ve konforlarını artıran aynı zamanda enerji tasarrufu yapabilmelerine imkan sağlayan bir oda otomasyonu çözümü yaklaşımını takip eden yeni termostat ailesi, iki farklı dijital seçeneği ile sıcaklık ve nem kontrolünün yanı sıra, sensörler ve aktüatörler arasında Siemens'in Desigo ve Synco gibi bina yönetim sistemlerine gelişmiş KNX iletişimi sağlıyor.

Oteller, ofisler ve eğitim binaları dahil çoğu ticari bina için tasarlanan yeni RDG200 termostatlar, varlık algılama, anahtar kart okuyucu veya sistem zaman programı ve farklı ayar noktası sınırlamaları aracılığıyla doluluk temelli tasarruflar dahil olmak üzere, odalarda uygun maliyetli tüm enerji tasarrufu stratejilerini destekliyor.

Modern tasarımları ve tek dokunuşlu Yeşil Yaprak düğmesi ile yeni termostatların ekranı enerji verimliliği durumunu göstererek, kullanıcıları enerji tasarrufuna da teşvik ediyor. Yeni termostat ailesi RDG200, dahili sensörler, kontrol fonksiyonları, giriş/çıkış ve esnek güç kaynağının tek bir cihazda birleşmesiyle de dikkati çekiyor.

Dokunmatik tuşlar ve döner düğmesi ile cihazda toz ve kir birikmesini önleyerek, termostatın yüzeyinin seyreltilmiş alkol gibi temizleyicilerle hızlı ve kolay bir şekilde sterilize edilmesine olanak tanıyor. Dahili sensörleri ve esnek güç kaynağı sayesinde, birçok endüstriye yönelik geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

RDG200 termostat serisi, dahili sensörler ve esnek güç kaynağı sayesinde birçok endüstriye yönelik uygulamaları kapsayacak şekilde geniş önceden yüklenmiş uygulama yelpazesi ve esnek kontrol çıkışları sunuyor.

Fancoiller'den ısı pompalarına ve ısıtılmış veya soğutulmuş tavanlara kadar, yeni termostatın geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Geniş çıkış seçenekleriyle (açık / kapalı, PWM, DC 0… 10 V, 3 konumlu) birleştiğinde, oda kontrolü için evrensel bir çözüm olarak hizmet ediyor.

Ekranındaki anlaşılması kolay simgelerle kullanıcı dostu bir yaklaşım sunan RDG200 termostatın kurulum ve devreye alma süreçleri; kolay kablo montaj plakasının yanında sistem araçları, DIP anahtarları ve akıllı telefon PCT Go uygulaması gibi seçeneklerle dakikalar içinde gerçekleştirilebiliyor.

Yakın alan iletişim teknolojisinden (NFC) güç alan PCT Go uygulaması, e-posta veya mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla termostat ayarlarının farklı cihazlardan kopyalanmasını, içe ve dışa aktarımını ve cihazların henüz güç kaynağı ile temas etmediği, paketli durumdayken dahi kurulumun gerçekleşmesini sağlıyor.



