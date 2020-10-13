Siemens Energy hisseleri Frankurt Borsası’nda işlem görmeye başladı

İSTANBUL(AA) - Siemens Energy, Frankurt Borsası’nda işlem görmeye başladı.

Siemens Energy'den yapılan açıklamaya göre, hissenin açılış fiyatı, yaklaşık 16 milyar avroluk piyasa değerine tekabül eden 22,01 avrodan kote edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Energy CEO'su Christian Bruch, borsaya açılmanın şirket tarihinde yeni ve önemli bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirterek, "Bağımsız bir şirket olarak, şu anda enerji piyasalarının küresel dönüşümünü sürdürülebilir ve ekonomik olarak şekillendirmeye yardımcı olmak için ihtiyacımız olan girişimci esnekliğe sahibiz. Bu şekilde, sadece topluma değil hissedarlarımıza karşı da sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Siemens Energy, 90'ın üzerinde ülkede 91 bin çalışanı ile lider bir küresel enerji teknoloji firması olarak faaliyet gösteriyor.

Dünyadaki elektrik üretiminin yaklaşık altıda biri Siemens Energy'nin teknolojilerine dayanıyor.

