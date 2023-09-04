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Dünya Şiddetli yağışların yol açtığı selde 7 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Şiddetli yağışların yol açtığı selde 7 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-04 09:18:00 -
Şiddetli yağışların yol açtığı selde 7 kişi hayatını kaybetti

Cezayir’in Tlemcen ve El Bayadh eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Cezayir’in Tlemcen ve El Bayadh eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Tlemcen ve El Bayadh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Tlemcen eyaletinde 4 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybederken, El Bayadh eyaletinde de 3 kişi öldü.

2 kişinin kaybolduğu sel felaketinde yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlara yağışların neden olduğu ani su baskınlarından korunmak için önlem almalarını, alçak yerlerden uzak durmalarını istedi. (İLKHA)
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