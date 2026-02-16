  • İSTANBUL
Şiddetli yağış hayatı felç etti! 30 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Dünya

Şiddetli yağış hayatı felç etti! 30 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak ulaşımı durma noktasına getirirken 30 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda etkisini sürdüren sert hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

 

Rüzgar hızı saatte 240 kilometreye ulaştı

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, olumsuz hava koşulları Kuzey Adası'nda hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.  Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (MetService), Ada'nın doğu kıyısında rüzgar hızının saatte 240 kilometreye ulaştığını, başkent Wellington'un yüksek kesimlerinde ise 190 kilometreye çıktığını açıkladı.

 

Elektrik dağıtım şirketi Powerco da fırtına nedeniyle 30 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

 

Öte yandan, devrilme riski bulunan ağaçlar nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, birçok uçak, tren ve feribot seferi iptal edildi, bazı kara yolları trafiğe kapatıldı. Çok sayıda okulda da eğitime ara verildi.

Air New Zealand, olumsuz hava koşulları nedeniyle Wellington, Napier ve Palmerston North havalimanlarındaki operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu belirtti.

 

Yetkililer, gece boyunca acil servislere yüzlerce çağrı yapıldığını ifade ederek, acil durum ekiplerinin devrilen ağaçlar, su baskınları ve yol hasarlarına müdahalesinin sürdüğünü aktardı.

Yeni Zelanda'da Kuzey Adası'nda sert hava koşulları nedeniyle 5 bölgede olağanüstü hal ilan edilmiş, sellerde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

