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Dünya Şiddetli selde 10 polis hayatını kaybetti!
Dünya

Şiddetli selde 10 polis hayatını kaybetti!

Afganistan'ın Gazni eyaletinde sel nedeniyle devrilen araçtaki 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 13:26:00 -
Şiddetli selde 10 polis hayatını kaybetti!

Afganistan'ın Gazni ve Zabul eyaletlerinden aşırı yağış sonrası sel meydana geldi.

Bahtar Haber Ajansı'na göre Gazni'nin Karabağ ilçesinde güvenlik görevlilerini taşıyan araç, sel nedeniyle devrildi.

Kazada 10 polis hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Öte yandan Gazni ve Zabul'daki sel nedeniyle bazı evler yıkılırken yollar adeta nehre döndü. Sel nedeniyle bazı bölgelerde uzun süredir ulaşım sağlanamıyor.

Yetkililer, mahsur kalanları kurtarmak ve kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. (İLKHA)

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