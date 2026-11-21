Sahte alkol faciası! 13 kişi öldü, 300’den fazla kişi hastanelik oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan’ın Manipur eyaletinde metanol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 300’ü aşarken, sahte alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiği bildirildi.
Press Trust of India'nın yerel polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre Manipur'da 18 Kasım'dan bu yana sahte alkol tüketen birçok kişi mide bulantısı ve sersemlik gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.
Sahte alkol tükettiği tespit edilen 13 kişi yaşamını yitirirken 300'den fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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