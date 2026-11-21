AÇILIŞA ERDOĞAN'I DA DAVET ETTİ: Aslan, açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet edeceğini söyledi. Davetin tüm siyasi partilere yapılacağını belirten Aslan, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın açılışına Sayın Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı, siyasi partilerimizin genel başkanlarını, milletvekillerimizi ve bütün İstanbulluları davet ediyorum" diye konuştu. Toplu taşıma filosuna ilişkin planları da paylaşan Aslan, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarıyla 2 bin tane yeni otobüsü alıyoruz" dedi. Yeni araçların 1.500'ü otobüs, 290'ı metrobüs ve 210'u tam elektrikli otobüs olacak. Aslan, "Bu araçların tamamını 2028'in sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT filosuna dahil edeceğiz" diyerek filonun yaş ortalamasının 6'nın altına düşeceğini kaydetti.