Yeni metro için tarih belli oldu, Erdoğan da davetli: Ümraniye-Göztepe arası 21 dakikaya düşecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, daha önce 29 Ekim’de devreye sokulacağı bildirilen 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın 19 Aralık'ta açılacağını duyurdu. Açılışına Başkan Erdoğan’ın da davet edildiği yeni hatla Ümraniye ile Göztepe arasındaki yolculuk 21 dakika sürecek. İBB'nin 565 milyar liralık 2027 bütçesi ise mecliste 102 ret oyuna karşı 133 oyla kabul edildi.