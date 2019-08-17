Şiddetli rüzgar, dut ağacını evin üstüne devirdi Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyünün Ekinli mezrasında bulunan dut ağacı şiddetli rüzgar sonucu Abdurrahman Çitçi’ye ait evinin üzerine devrildi.

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyünün Ekinli mezrasında bulunan dut ağacı şiddetli rüzgar sonucu Abdurrahman Çitçi’ye ait evinin üzerine devrildi.

Dut ağacının, şiddetli rüzgar sonucu devrildiğini kaydeden Çiftçi, ağacın devrilmesiyle evimde hasar meydana geldi. Allah’tan kimsenin üzerine düşmedi buna da şükürler olsun" dedi.

Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evde hasar meydana geldi.

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