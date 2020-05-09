Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar parklarda bulunan ağaçları devirdi.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar parklarda bulunan ağaçları devirdi.
Sınır ilçesi olan Akçakale’de şiddetli esen rüzgar ağaçlar ikiye ayırırken, bazı iş yerlerinin tentelerini parçaladı. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sokaklarda olmaması olası bir faciayı önledi. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği beşinci haftada insanların evlerinden çıkmadığı görüldü.