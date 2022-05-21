Şiddetli ağrıdan şikayetçiydi! 1 saatte çıkarıldı

Hindistan'da bir hastanın böbreğinden bir saatte 206 böbrek taşı çıkarıldı. Doktorlar sıcak hava dalgası sebebiyle; böbrek taşlarının oluşmasına karşı fazla su tüketilmesini önerdi.

The Independent'ın haberine göre, Hindistan'da doktorlar Telangana eyaletinde yaşayan 56 yaşındaki bir hastadan laparoskopi yoluyla sadece bir saat içinde 206 böbrek taşı çıkardı.

Hastanın altı aydır uyluğunun sol tarafında şiddetli ağrıdan mustarip olduğu ve artan sıcaklığın acısını şiddetlendirdiği belirtildi.

Şehirdeki Auer Glan Eagles Uluslararası Hastanesi'ndeki doktorlar, laparoskopi yoluyla adamın böbreğindeki taşları çıkardı. Laparoskopi, cerrahın ciltte büyük kesikler yapmaya gerek kalmadan karın ve pelvisin iç kısmına erişmesini sağlayan bir işlemdir.

Hasta, kısa süreli rahatlama sağlayan ilaçları kullanıyordu. Doktorlar, ağrının hastanın günlük rutinini etkilemeye devam ettiğini söyledi. Auer Glan Eagles Uluslararası Hastanesi'ndeki Ürolog Danışmanı Dr. Paula Naveen Kumar, "Bazı ön incelemeler ve ultrason taramaları birkaç sol böbrek taşının varlığını ortaya çıkardı (sol tarafta böbrek taşı). Bu bilgisayarlı tomografi ile doğrulandı. Hasta ile görüştükten sonra, 206 taşın tamamının çıkarıldığı bir saat süren bir ameliyat yapıldı. Hasta ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi" dedi.

Hindistan'da doktorlar ülkedeki sıcak hava dalgasının ortasında, böbrek taşlarının oluşmasına karşı fazla su tüketilmesini önerdi.

Delhi Hastanesi'nde doktorlar, 2018'de laparoskopi yoluyla 45 yaşındaki bir hastadan 856 böbrek taşı çıkarmıştı.