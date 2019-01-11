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Şiddet, taciz, tecavüz... RTÜK harekete geçti

RTÜK, "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" gereğince kuşak programlarını incelemeye aldı. Söz konusu hamlenin Palu ailesinin ekranlara çıkarılarak aile kurumunun reytinge alet edilmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.

11 Ocak 2019 Cuma 16:25
Şiddet, taciz, tecavüz... RTÜK harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aile içi şiddet, taciz ve tecavüz vakalarının sıklıkla yer aldığı kuşak programlarını mercek altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, hafta içi gündüz kuşağında yer alan kadın programlarıyla, cinayet, şiddet, çocuk kaçırma ve ensest ilişki gibi konulara yer verilen programlarda son günlerde yaşanan olaylar, televizyon izleyicisinde ciddi oranda rahatsızlık yarattı.

Kuşak programları konusunda son bir ayda RTÜK'e yaklaşık bin izleyici şikayeti ulaştı.

"Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" gereğince kuşak programlarına ilişkin raporlamalarını rutin olarak sürdüren ve daha önce ilgili yayınlara çeşitli müeyyideler uygulayan RTÜK, bu konuda toplumda beliren hassasiyeti de göz önüne alarak konuya ilişkin ayrı bir çalışma başlattı.

Her 4 izleyiciden 3'ü kuşak programlarından rahatsız

RTÜK'ün "Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018" verilerine göre de kuşak programları, izleyicinin en çok rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği program türleri arasında yer alıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 46,3'ü "sizi en çok rahatsız eden program türü hangisi" şeklindeki soruya "kuşak programları" yanıtını verirken, bu programlardaki "genel ahlak ve aile yapısına aykırılık" yüzde 73,4 ile en fazla eleştirilen unsur oldu.

İzleyicilerin yüzde 48,3'ü "çocuk ve gençlere olumsuz örnek oluşturduğu", yüzde 39,4'ü "özel hayatın gizliliğine aykırılık teşkil ettiği", yüzde 35,1'i "milli manevi değerlere aykırılık taşıdığı", yüzde 17,8'i ise "ayrımcı ve kutuplaştırıcı olduğu" gerekçesiyle bu programlardan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

RTÜK, vatandaşlardan gelen şikayetleri de göz önünde bulundurarak, 2018'in 9 aylık döneminde kuşak programlarına yönelik 10 müeyyide uygulamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:25
  1. RTÜK
  2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
  3. kuşak programları

YORUM YAZ

  • BünyaminBünyamin41 dk önce
    Hep Kırsal ve Kırsal kökenli insanlarını kullanıyorlar (Diğerlerini kullansınlarda görelim.)Bir zamanlar manevi değerlerine en bağlı tabakalardı kullandıkları bu sosyal tabakalar.İnsanlarda (Ailelerde) ne AR kalmış,ne NAMUS.Ailenin içinde konuşulmayacak EN MAHREM konular bile bangır bakır konuşuluyor,hemde tüm dünyaya karşı.Yazık ki,ne yazık!...
  • emre yüceemre yüce42 dk önce
    oplum,cinayetlere arsızlıklara,ahlaksızlıklara karşı giderek Hissizleştirilıyor.Tüm çarpıklıklar 'NORMALLEŞTİRİLİOR' Hayvanlaşmış bir topluma doğru hızla yol alıyoruz.Bu yolculukta kim AİLE düşünür kim?...
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR57 dk önce
    OOO Rtük ümüz Reisin tepkisinden sonra çalışmaya başlamış. Şimdiye kadar ne iş yapyodu bu rtük.
  • yasinyasin58 dk önce
    Rütük şimdiye kadar nerdeydi.Bu programların asıl suçlularına hangi ceza verilecek (Eğer verilirse) Bu programda rol alanlar şerefsizliğe mi soyundular?...
  • kadirkadir1 sa önce
    Arkadaş Müge Anlı ve bir kaç yapımcının cebi dolacak diye kültürümüz ciddi anlamda yozlaştırılıyor. Dünya medyasına işte Türkiye budur deniliyor. Avrupa ülkelerinde de bu tür kötü olaylar yok mu sanıyorsunuz? hangisi bizimki gibi bu kadar deşifre. Ülkemizi rencide etmelerine ne den ve kimler müsaade ediyor?

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